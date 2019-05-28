Птицей из «Финикса»: клуб женской NBA отчислил Раису Мусину

Форвард сборной России, чемпионка мира (U-19) Раиса Мусина не смогла с первой попытки закрепиться в женской NBA. «Финикс Меркури» отказался от сотрудничества с баскетболисткой. Год назад клуб выбрал россиянку под высоким 21-м номером драфта-2018, но она не сумела приехать на предсезонные сборы команды. Спортсменка не успела вовремя оформить американскую визу, но в клубе не посчитали эту причину уважительной. В этом году спортсменка решила сосредоточиться на подготовке к Евробаскету, который пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии и не стала пробовать свои силы в тренировочных лагерях за океаном. Тем не менее баскетболистка не теряет надежды подписать контракт с другим клубом WNBA, если в будущем представится такая возможность.

В апреле 2018 года, после 12-летнего перерыва, российские баскетболистки были выбраны на драфте WNBA. Центровую Марию Вадееву под 11-м номером выбрал «Лос-Анджелес Спаркс», а Раиса Мусина оказалась в «Финикс Меркури». Обе спортсменки не смогли вовремя оформить американскую визу. Но если «Лос-Анджелес» дождался приезда Вадеевой (спортсменка пропустила все предсезонные сборы), то в «Финиксе» решили отсеять Мусину.

— Из-за того что я не приехала в прошлом году, они решили меня отсеять, — рассказала «Известиям» Раиса Мусина. — Поэтому я уже не в «Финиксе» и являюсь свободным игроком для клубов WNBA.

Попав на драфт отказов, баскетболистка имеет право подписать контракт с любым клубом лиги. Этой весной воспитанница «Спарта энд К» могла пробиться в сильнейшую женскую лигу мира через просмотровые лагеря клубов WNBA, но сделала выбор в пользу Евробаскета-2019.

— В этом году не общалась ни с кем из представителей WNBA, — пояснила Раиса Мусина. — Сейчас для меня главное — хорошо подготовиться к Евробаскету. Это мой приоритет. Я не хотела пробовать себя в командных лагерях в США, чтобы провести полноценные сборы с национальной командой. Возможно, после окончания Евробаскета вернусь к этому вопросу. Надеюсь, что у меня еще все впереди и я смогу дебютировать в WNBA. Это новый, очень интересный опыт, сильнейшая лига мира. Если мне предоставится еще один шанс, я им воспользуюсь.

Сезон-2018/19 Раиса Мусина провела в составе БК УГМК, выиграв с командой Евролигу, чемпионат и Кубок России. Нельзя сказать, что она провела такой же яркий год, как Мария Вадеева, но всё же имела неплохую игровую практику в сильнейшей команде континенте. Средние показатели 21-летней россиянки — 8,6 очка и 6 подборов в Премьер-лиге (за 17,5 минуты в среднем за игру) и 4,3 очка и 4 подбора в Евролиге (за 11,5 минуты).

— В этом сезоне я много играла и каждый день тренировалась с нашими легионерами — звездами мирового уровня, — отметила Раиса Мусина. — Благодаря этому я чувствую, что день за днем становлюсь сильнее, приходят новые навыки, баскетбольное мышление становится быстрее. Поэтому смело могу занести этот сезон себе в актив. Он был точно лучше, чем прошлый. Хоть я и не так много сыграла в «Финале четырех» Евролиги и финальной серии Премьер-лиги.

В составе сборной Раиса Мусина — важный элемент в построениях Олафа Ланге. Форвард БК УГМК приняла участие во всех шести матчах квалификации, набирая по 11,8 очка в среднем за игру. Это третий результат в сборной России (после Марии Вадеевой и Ксении Левченко).

На групповом этапе Евробаскета-2019 наша сборная сыграет с командами Белоруссии, Бельгии и Сербии.

— Все соперники по группе у нас очень сильные, на каждого нужен особый настрой, — подчеркнула Раиса Мусина. — Сербия играет в очень агрессивный баскетбол, у них много проходов, откидок, поэтому надо хорошо играть в защите и один на один, чтобы не пропускать легкие очки. Бельгия — полуфиналист чемпионата мира, команда не нуждается в представлении. Ну и с Белоруссией у нас исторически всегда тяжело складываются матчи.

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). На Евробаскете-2017 в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала (58:62).