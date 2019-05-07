«За океаном я заново влюбилась в баскетбол»

Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева провела отличный сезон в БК УГМК, выиграв Евролигу, чемпионат и Кубок России. 20-летняя спортсменка не затерялась в звездном составе екатеринбургского клуба, набирая 13,2 очка (третий показатель в команде) и 6,7 подбора в Премьер-лиге и 11,7 очка и 6,4 подбора (второй показатель) в Евролиге.

После окончания сезона в Европе россиянка второй год подряд поедет покорять WNBA. Правда, в этот раз сезон за океаном получится скомканным из-за Евробаскета, где воспитанница Анны Архиповой-фон Калманович поведет нашу сборную к долгожданным медалям. О своих планах на ближайшие несколько месяцев, слабой конкуренции в чемпионате России и самых перспективных игроках страны Мария Вадеева рассказала в интервью «Известиям».

— Как оцените этот сезон?

— Для меня он сложился очень удачно. Играю бок о бок с великими баскетболистками, учусь у них нюансам, которые бывают очень полезны в самых важных матчах. Это очень круто, отличный опыт. К тому же наш клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие. Такого давно не было.

Очень благодарна руководству клуба, что мне дали возможность играть в УГМК. Это без сомнения одна из лучших команд мира, где игроку предоставляются все условия, чтобы прогрессировать.

— Что скажете об атмосфере в коллективе?

— У нас очень сплоченная команда, все дополняют друг друга. Все личности, но никто не давит на молодых авторитетом, каждый занимается своим делом. Это очень здорово, поэтому мы все и выиграли. Не ожидала, что у нас будут такие теплые отношения внутри команды. Отдельных слов благодарности заслуживают наши тренеры, которые создают такую атмосферу, мотивируют нас. Было бы здорово, чтобы все остались на следующий год.

— УГМК стал чемпионом России в 11-й раз подряд. Раздражает, что у вас нет достойных конкурентов?

— Мне обидно, что в российском баскетболе такая слабая конкуренция. Только два топ-клуба — мы и курское «Динамо». Остальные заметно отстают от нас. Хочется, чтобы, как во времена СССР, каждый клуб боролся с каждым, было много игр очко в очко.

— Почему не получилось реальной борьбы в финале Премьер-лиги? Всё дело в травме Брианны Стюарт (MVP чемпионата мира – 2018 и WNBA-2018)?

— Если бы Брианна играла в финальной серии, то было бы значительно интереснее. Она хороший игрок, хотела бы пожелать ей скорейшего выздоровления. Но даже если бы Курск был в оптимальном составе, мы бы всё равно выиграли золотые медали. В этом сезоне нас было не остановить ни одной команде.

— Какие клубы Премьер-лиги добились прогресса в этом сезоне?

— Большую работу проделывает клуб МБА. Они наигрывают российских спортсменок, которые с каждым годом обретают уверенность в своих силах и становятся сильнее. Хочется, чтобы они и дальше совершенствовались и в конце концов пробились в Евролигу. Хороший клуб — «Ивента». Там выступают молодые российские игроки, которые получают практику на уровне Премьер-лиги. Это дорогого стоит. Думаю, что скоро кто-то из этого клуба получит вызов в национальную сборную.

— В конце июня стартует женский чемпионат Европы по баскетболу. У нашей команды есть шансы на медали?

— Не хочу загадывать. Если каждый игрок будет верить в себя, в команду, тренера, в Россию, отдаваться в каждой игре на полную, то будет возможность пройти очень далеко. Верю, что у нас всё будет хорошо.

— Кто ваши главные конкуренты на Евробаскете?

— В первую очередь надо преодолеть групповой этап. Фаворит нашей группы — Бельгия. Эта сборная добилась существенного прогресса за последние пять лет. У них хорошая молодая команда, которая хочет побеждать. Не зря они дошли до полуфинала чемпионата мира – 2018. В игре с бельгийками мы точно поймем свой уровень.

— В конце мая стартует новый сезон WNBA. Из-за Евробаскета вы пропустите его первую треть?

— 9 мая я улетаю готовиться к сезону в расположение «Лос-Анджелес Спаркс». Сыграю одну игру в WNBA и приеду обратно, на заключительный этап подготовки к Евробаскету. А после окончания турнира сразу полечу обратно в США.

— Не послышалось ли нам? На одну игру в WNBA?

— Всё верно. Во-первых, для меня важна и сборная, и клуб в WNBA. Во-вторых, у «Спаркс» сменился главный тренер. Хочется познакомиться с ним, чтобы он посмотрел меня в деле, увидел мои возможности. В прошлом году из-за проблем с визой я пропустила всю предсезонку и не знала никаких комбинаций. Это было мучение, сидеть на скамейке четыре матча подряд. Не хочу повторения той ситуации, поэтому еду заранее, чтобы узнать все нюансы.

— Отъезд в «Спаркс» не скажется на ваших позициях в сборной?

— Пока я буду в США, в сборной планируется в основном втягивающий период подготовки. А я уверена, что наберу все нужные физические кондиции в клубе. Согласовала это с Олафом Ланге (главный тренер сборной России. — Прим. ред.).

— Следили за драфтом WNBA-2019?

— Да, мне было интересно, кого возьмет наша команда. Стало понятно, какую позицию хочет укрепить новый тренер.

— Российских игроков не было на драфте в этом году. Как вы думаете, кто в ближайшей перспективе мог бы выставить свою кандидатуру?

— Анастасия Олаири Косу блистает в своем возрасте. Если она продолжит прогрессировать и не бояться играть против более опытных спортсменок, она вполне может быть выбрана на драфте. Желаю ей успехов. Мне кажется, потенциал есть у Жосселины Майги.

В целом было бы круто, если бы наши игроки стремились попасть в WNBA. Честно, я не стремилась туда, но когда поиграла в WNBA, у меня изменились взгляды на нашу игру. Можно сказать, что я заново влюбилась в баскетбол. Теперь мне еще больше хочется прогрессировать, познавать что-то новое. WNBA — это большие возможности. Там уделяется много времени отработке мини-движений, психологии, игровым связям.

— В прошлом году вы говорили, что у вас были проблемы с изучением английского. Их уже нет?

— Да, с английским стало намного лучше. Когда я приехала в «Спаркс», то, несмотря на базовые знания, все тренерские установки и диалоги с партнерами были для меня как азбука Морзе. Совсем была не готова к американскому акценту. Но сейчас всё гораздо лучше. Смотрю много голливудских фильмов в оригинале, много общаюсь с американками в УГМК. Так что я готова ко второму сезону в WNBA со всех сторон.

— В последнее время ходит много разговоров, что в Премьер-лиге нужно ввести жесткий лимит. Ваше отношение к этому?

— Убирать иностранцев совсем не надо. Они вносят много нового, благодаря им в нашем чемпионате совершенно другие скорости. Но хочется, чтобы русские получали много игрового времени. Не знаю, как можно добиться этого в современных реалиях. Скорее, это должно идти от руководства клубов.

На своем примере могу сказать, что я никогда не боялась конкуренции с легионерами. Помню, как в 12 лет сидела с мамой на трибуне в Видном и говорила ей, что сильнее всех иностранных игроков, которые сейчас на площадке. Когда меня начали подпускать к основе, то я еще больше в этом убедилась. У меня даже была такая мотивация: доказать тренеру, что я сильнее иностранного игрока на своей позиции. Я верила в себя, и это дало результат.