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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство страны бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован во вторник, 28 мая, на сайте украинского лидера.

В Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц» внесено изменение, в соответсвии с которым бывшего главу одесской области исключили из перечня лишенных гражданства лиц.

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Ранее мэр Львова Андрей Садовой призывал Зеленского вернуть гражданство Саакашвили, поскольку тот приехал на Украину «по приглашению власти», напоминает телеканал «Звезда».

Президент России Владимир Путин также назвал незаконным лишение Саакашвили украинского гражданства и посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт политику.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за решение в Facebook.

Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, назначил его губернатором Одесской области и дал ему украинское гражданство. Но в ноябре 2016 года глава государства уволил Саакашвили, а в конце июля 2017 года лишил его гражданства.

Он попытался въехать на территорию Украины из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

12 февраля 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на территорию страны. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

21 февраля государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

18 мая Саакашвили объявил об уходе с поста председателя партии «Единого национального движения».

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что уход Саакашвили с поста партийного лидера не означает его уход из политики вообще.

«Это скорее игра, потому что то, что ему самому кажется политикой, хотя на самом деле это клоунада, из этого он выйти уже не может. Как наркоман, которому уже ничего помочь не может, привязан к наркотикам, так и Саакашвили привязан к своей так называемой политике и публичным действиям», — подчеркнул эксперт.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Он напомнил об основополагающих принципах международного права относительно лишения гражданства и выразил надежду на благосклонность новых властей страны.

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