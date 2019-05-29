Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам 2019 года не превысит 1%. При этом Минэкономразвития ранее предоставило свой прогноз, который у нас в стране считается официальным, и по нему увеличение ВВП в этом году должно составить 1,3%. В связи с этим возникает вопрос, чьи оценки более реалистичны.

К слову, в прошлом году Росстат зафиксировал рост экономики на 2,3%, что стало рекордным показателем за последние пять лет. В 2018-м российская экономика находилась на пике. Тем не менее основной вклад в увеличение ВВП тогда внес сегмент добычи полезных ископаемых. Как известно, их значительная часть отправляется на экспорт. Соответственно, рост был обусловлен, скорее, внешними факторами. В то же время внутренний спрос в прошлом году демонстрировал признаки замедления.

В 2017 году, например, одним из ключевых драйверов роста стало внутреннее потребление при поддержке динамичного повышения реальных заработных плат. Расходы на конечное потребление домохозяйств в позапрошлом году выросли на 3,2%, а оптовая и розничная торговля — на 2,5%. В 2018 году темпы роста в торговле замедлились до 2,2%, в то время как расходы домохозяйств увеличились лишь на 2,2%.

Основной причиной замедления внутреннего спроса следует назвать уменьшение темпов роста реальных заработных плат, притом что доходы населения уже на протяжении нескольких лет снижаются, и 2019 год вряд ли станет исключением. По моим прогнозам, реальные располагаемые доходы по итогам нынешнего года снизятся на 0,5%. Правда, Росстат недавно изменил методику подсчета этого показателя, и оказалось, что в 2018-м прибыль населения выросла на 0,1%, хотя по старой методике получалось падение на 0,2%.

Однако в этом году, кроме того, что существенно замедлится внутренний спрос, предполагается также снижение вклада в рост экономики добывающих и обрабатывающих производств, работающих на экспорт. Дело в том, что эскалация торговых ограничений неизбежно приведет к замедлению темпов роста мирового потребления. И негативного эффекта можно ожидать уже в ближайшее время.

Еще раньше Всемирный банк прогнозировал замедление глобального ВВП с 3% в 2018 году до 2,9% в 2019-м. При этом в его докладе отмечалось существенное ухудшение условий для развивающихся стран в свете замедления роста внешнего спроса, ужесточения условий финансирования и увеличения политических рисков.

Между тем в оценках Минэкономразвития уже учтены и замедление темпов роста реальных заработных плат, и снижение инвестиций в основной капитал, и сокращение счета текущих операций. Соответственно, прогноз Минэкономразвития, в котором рост ВВП России в 2019 году составит 1,3%, выглядит реалистичным.

Однако стоит обратить внимание на одну деталь — в I квартале 2019 года министерство предполагало, что рост ВВП составит 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но Росстат зафиксировал рост ВВП РФ в первые три месяца 2019-го на уровне 0,5%. При этом Минэкономразвития указало на наличие такого фактора как на слабость внутреннего спроса. До конца года ему не на чем будет сильно расти, тем более опережающими прогнозы темпами. А поскольку первое замедление оказалось гораздо серьезнее ожидаемого, то вполне вероятно, что рост экономики в 2019 году окажется ниже прогнозируемых 1,3%.

Алексей Кудрин в прошлом году уже указывал на застойные явления в российской экономике, что, вероятно, и служит обоснованием его прогноза. И на выбор предлагалось два варианта поднятия темпов экономического роста выше 4%: увеличение числа занятых и дополнительных инвестиций в основной капитал, а также повышение производительности труда, отдачи капитала и технологическая революция.

Такие рекомендации даны с тем, чтобы стимулировать развитие российской экономики за счет внутренних факторов. Но, к сожалению, со стимулами пока наблюдаются проблемы, и при сопутствующем внешнем негативе до конца года потенциал роста российской экономики выглядит скромно. Впрочем, по моим оценкам, рост ВВП по итогам 2019 года всё же окажется выше 1%.

Автор — финансовый аналитик

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