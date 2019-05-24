На этой неделе рублевый фондовый индекс Московской биржи, отражающий динамику российского рынка акций, дважды переписывал исторические максимумы. Сначала значение индекса Мосбиржи превысило 2600 пунктов, затем достигло отметки 2644,61 пунктов.

По данным Bloomberg, за последний год российский индекс Мосбиржи увеличился на 12,34%. Более высокие показатели роста индексов были зафиксированы только в Индии, где бенчмарк BSE Sensex за аналогичный период времени прибавил 12,87%, а также в Бразилии, где индикатор Bovespa показал рост на 14,2%.

Глобальный фон до недавнего времени был относительно благоприятен для покупок рисковых активов по всему миру, в том числе российских. Американская и китайская экономики продолжали расти высокими темпами. А, следовательно, опасения по поводу замедления роста мировой экономики не находили подтверждения. Кроме того, американский регулятор сделал паузу в серии повышений базовой ставки, чем подстегнул спрос участников финансовых рынков на риск.

Однако развивающиеся фондовые рынки росли далеко не все, а лишь наиболее недооцененные и перспективные. К ним можно отнести, в частности, индийский и бразильский рынки акций. Российский также легко причислить к этой категории.

Надо отметить, что индекс Мосбиржи начал обновлять максимумы еще в 2018 году. В то время поводом стало повышение цен на нефть Brent до $80 за баррель, которое вылилось в рост акций нефтегазового сектора. К слову, вес бумаг сырьевых компаний в индексе нашего фондового рынка составляет 49,91%. Тем не менее в то же время наблюдалось снижение индекса РТС, что было обусловлено одновременным обесценением рубля.

Отличительная особенность роста российского рынка — тот факт, что за последний год также увеличился тот же состав акций в долларах. Индекс РТС за рассматриваемый период времени поднялся на 7,7%. Таким образом, еще полгода назад преобладали негативные настроения, в основном в сфере государственных облигаций (ОФЗ), из которой на фоне ухудшения геополитической обстановки бежали нерезиденты.

На текущий момент ситуация кардинально изменилась. Результаты последних аукционов по размещению ОФЗ свидетельствуют о том, что нерезиденты в отсутствие усиления санкционного давления на Россию со стороны США вновь обратили внимание на недооцененные отечественные активы. В частности, на рынок ОФЗ. Причем началось это не так давно — в апреле.

Тогда же Минфин неожиданно разместил максимальный месячный объем ОФЗ за всю историю наблюдений — на 403,8 млрд рублей по номиналу. При этом нерезиденты и дочерние иностранные банки выкупили 41,6% всего объема первичного размещения. А доля остатков вложений нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ увеличилась до 27,1%, тогда как еще на конец марта она составляла 26,2%.

За неполный май Минфин уже разместил ОФЗ на сумму 307 млрд рублей, а тем временем спрос растет. Правда, до максимальной доли нерезидентов в ОФЗ, которая наблюдалась в марте 2018 года и составляла 34,5%, еще далеко. Но в целом можно сказать, что тренд изменился и в ближайшее время при условии отсутствия резко негативных факторов увеличение численности зарубежных игроков в ОФЗ может продолжиться.

Таким образом, рост российского фондового рынка в последнее время шел в такт с увеличением внимания нерезидентов к российским гособлигациям. Кроме того, поводом уже не являлось повышение цен на нефть. И последний нюанс: рост происходил на повышенных оборотах, что может также косвенно свидетельствовать в пользу прихода на рынок нерезидентов.

Официальной причиной взлета индекса Мосбиржи выше отметки 2600 пунктов считается изменение дивидендной политики «Газпрома». Компания долго уклонялась от выполнения требования правительства по направлению на дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, ссылаясь на необходимость крупных вложений в инфраструктурные проекты. Однако руководство газового холдинга резко изменило концепцию, хотя до завершения проектов остается еще два года, и неожиданно приняло решение направить на дивиденды 26% чистой прибыли по МСФО и повысить их в 1,6 раза. На этой новости акции «Газпрома» в первый же день взметнулись на 16%. А поскольку вес этой компании в индексе Мосбиржи самый высокий и составляет 16,45%, взлет бенчмарка Мосбиржи был неизбежен.

Впрочем, изменение дивидендной политики «Газпрома» могло стать лишь официальным поводом для реализации отложенного спроса инвесторов, в числе которых, вероятнее всего, достаточное количество нерезидентов. В таком случае даже следующая психологическая отметка в 2650 пунктов по индексу Мосбиржи может и не стать препятствием.

Автор — финансовый аналитик

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