Почти два млн пользователей «Вконтакте» установили жестовые стикеры

Пользователи соцсети «ВКонтакте» смогли получить анимированные стикеры с популярными словами и словосочетаниями русского языка жестов. Всего к акции подключились около 2 млн. пользователей, они установили первые в РФ стикеры с жестовым языком.

«Герой стикерпака бурундук Квип провёл экскурсию по Городу Глухих 1 916 000 раз, рассказав о том, как люди с нарушениями слуха ходят в театр, вызывают врача и слушают музыку», — сообщила во вторник, 28 мая, пресс-служба «ВКонтакте».

Обучить этому персонажа соцсети помогли сотрудники благотворительной организации «Перспектива» и Всероссийского общества глухих. Команда «ВКонтакте» и агентство Instinct разработали 28 стикеров. На них есть слова «друг» и «мир», фразы «нужна помощь?», «как дела?» многие и другие.

Акция стартовала 11 апреля и продлилась до 15 мая. Пользователям нужно было написать любое приветствие в сообщения сообщества «Благотворительность ВКонтакте», чтобы «познакомиться» с Квипом. В течение 10 дней бурундук проводил в переписке виртуальную экскурсию по Городу Глухих и помогал двум миллионам пользователей узнать интересные факты из жизни людей с нарушениями слуха, а также объяснил основы общения с ними.

«ВКонтакте, как коммуникационная платформа, стирает границы и расстояния между людьми — друзья и близкие остаются на связи, даже если между ними километры», — прокомментировала акцию Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» соцсети. По ее словам, целью экскурсии по Городу Глухих было преодоление барьеров и знакомство с жизнью людей с нарушениями слуха.

«Мы рады, что участники проекта очень трепетно отнеслись к нему и полюбили нашего героя — бурундука Квипа», — поделилась она. Подписчики оставили около 15 тыс. комментариев с сожалениями о завершении акции. «ВКонтакте» и далее планирует выпускать анимированные стикеры со словами на языке жестов, отметила Кочнева.

«ВКонтакте» регулярно проводит благотворительные акции и участвует в социально значимых инициативах. Так, в новогодние праздники пользователи могли отправить друзьям анимированный подарок со щенком Спотти, а вырученные деньги были распределены среди благотворительных фондов.

Ранее в мае стало известно, что соцсеть запустит городские ленты новостей — в них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живет пользователь.