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«ВКонтакте» запустит городские ленты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустит городские ленты новостей — в них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живет пользователь. Обновление уже находится в разработке, сообщает пресс-служба сервиса.

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Планируется, что городская лента станет отдельной вкладкой в общей ленте. На начальном этапе запуска в нее будет попадать заранее отобранный контент из СМИ, крупных пабликов, блогеров.

В будущем в ленту могут попасть и записи других пользователей, при условии что они будут интересны широкой аудитории и написаны в соответствии с правилами соцсети.

«ВКонтакте» уже запускала спецленты для освещения крупных спортивных событий вроде чемпионата мира по футболу – 2018 и Зимней универсиады – 2019.

Ожидается, что первую версию городских лент запустят в начале лета для жителей Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Раз в несколько недель механизм отбора новостей будет корректироваться и улучшаться.

В апреле «ВКонтакте» запустила темную тему в приложении для Android. Обновление поможет пользователям защитить зрение при взаимодействии с приложением в темное время суток или в помещениях без освещения.

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