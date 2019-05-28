Около 70 земельных участков изымут в Севастополе под строительство «Тавриды»

Власти Севастополя планируют изъять около 70 земельных участков для продолжения строительства трассы «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по имущественным и земельным отношениям.

По информации пресс-службы, о владельцах 38 участков отсутствует информация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Отмечается, что для того, чтобы при изъятии были учтены права собственника, необходимо предоставить в департамент соответствующие документы, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В числе попадающих под частичное или полное изъятие участки в районе улиц Сапунгорская, Нефтяная, Чернореченская, в Инкермане, поселке Сахарная Головка, садовых товариществах «Виктория», «Рубин» и др.

18 мая сообщалось о том, что строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.

Трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории Крыма, составит 237,5 км, общая протяженность со севастопольским участком составит 277,5 км.