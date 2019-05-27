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На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму. Об этом в понедельник, 27 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь регионального строительного управления «ВАД» Григорий Назаров.

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По его словам, монтаж ведется на трех переходах из 30, которые будут построены на 250 км трассы. Ширина пешеходной части составит 3 м, длина — 36 м. Сверху переход будет закрыт навесом из поликарбоната, уложенного на металлический каркас, а по бокам его оградят металлической сеткой. Помимо прочего путепроводы оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан.

Переходы станут доступны для пользования в конце следующего года, после ввода трассы в эксплуатацию, передает ТАСС.

18 мая стало известно, что «Таврида» готова уже более чем на 60%. Федеральная трасса соединит Керчь, Симферополь и Севастополь. Дорога станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Общая протяженность трассы со севастопольским участком составит 277,5 км.

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