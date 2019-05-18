В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса России Евгений Дитрих после осмотра самой большой развязки под Симферополем.

«Общая готовность объекта составляет более 60%», — цитирует «РИА Новости» Дитриха.

Отмечается, что движение на самой крупной транспортной развязке на этой трассе на отрезке Трудовое — Урожайное откроется 19 мая. Ранее въезд транспорта в Симферополь со стороны керченского направления шел по временной объездной дороге, обходящей транспортную развязку и переходящей в старую дорогу. Из-за этого образовывались многочисленные пробки.

Трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории Крыма, составит 237,5 км, общая протяженность со севастопольским участком составит 277,5 км.