«Мы настроены на омоложение команды»

Столичный «Локомотив» становится одним из самых стабильных клубов Российской премьер-лиги. В завершившемся сезоне «железнодорожники» завоевали серебряные медали чемпионата страны, а также выиграли Кубок России. Этот трофей стал уже третьим для красно-зеленых за последние три сезона. В 2017 году «Локо» также брал кубок, а годом позже становился чемпионом РПЛ. По окончании сезона «Известия» пообщались с председателем совета директоров московского клуба Анатолием Мещеряковым. Он оценил результаты «железнодорожников» во всех турнирах, высказался по поводу возможного изменения лимита на легионеров и потенциального расширения количества участников лиги до 18 клубов, а также рассказал о трансферной политике «Локо».

— Как оцените итоги сезона для «Локомотива»?

— Могу сейчас выразить только свое личное мнение, так как совета директоров еще не было. Считаю, что этот сезон был успешным. Второе место в чемпионате и победа в Кубке — достижение для любого российского клуба. При этом нам есть к чему стремиться. Теперь необходимо делать золотой дубль (победа в Кубке и чемпионате в один сезон. — «Известия»). Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. В целом сезон выдался для нас очень непростым. Вначале были сложности в связи с тем, что основной костяк команды не имел возможности пройти предсезонные сборы из-за участия многих футболистов в чемпионате мира. Что не могло не сказаться на выступлениях клуба на старте сезона. Возможно, именно это не позволило нам до конца бороться за золото. Не исключаю, что это также наложило свой отпечаток на результаты на групповом этапе Лиги чемпионов («Локомотив» занял последнее место в квартете. — «Известия»). С другой стороны, мы давно не играли на этом турнире. В любом случае наш европейский поход в 2018 году нельзя отнести к большим успехам команды. Но мы стали сильнее и сразу сказали, что будем готовиться к очередному шансу в ЛЧ. Уверен, что новый поход должен сложиться несколько иначе.

— Какую оценку вы бы поставили клубу за этот сезон?

— Я бы поставил пять с минусом. Или четыре с плюсом.

— Это лето станет первым за четыре года без крупных международных турниров.

— Зря вы так говорите. В начале лета состоятся отборочные матчи национальных сборных, и те игроки, которые будут в них задействованы, фактически останутся без отпуска.

— Но все-таки это не столь долгий период, как во время чемпионата мира…

— Согласен, в этот раз у нас игроки хотя бы окажутся на сборах вовремя. В связи с этим, надеюсь, летние сборы станут для «Локомотива» более плодотворными, чем в прошлый раз, когда отсутствовали почти все лидеры.

— Как вы относитесь к разговорам о новом лимите на легионеров? Не кажется ли вам странным, что этот вопрос остается нерешенным, в то время как клубам уже надо покупать новых футболистов и переподписывать контракты с действующими?

— Думаю, что все приблизительно понимают, какая схема лимита будет. Исходя из этого и проводят работу по переподписанию и заключению контрактов с футболистами. А какой лимит в итоге будет? Ну что, нам первый раз, что ли, подстраиваться?

— То есть «Локомотив» уже сейчас заключает контракты с прицелом на новый лимит?

— Несомненно. Мы всегда смотрим на условия, в которых играем и будем играть.

— Обсуждается также расширение РПЛ с 16 команд до 18. Согласны с аргументом, что российские клубы играют слишком мало матчей?

— Чтобы обсуждать этот вопрос, должно быть выполнено три условия. Во-первых, нужно найти такое количество команд, которые будут готовы постоянно играть и иметь финансовую стабильность. Во-вторых, мне очень хочется посмотреть, где и на каких полях мы будем играть. И, в-третьих, нужно посмотреть на наши погодные условия и соответственно календарь проведения матчей. В целом я всегда за всё хорошее и против всего плохого, но дьявол кроется в деталях.

— «Локомотив» расстался с 35-летними полузащитниками Игорем Денисовым и Тарасом Михаликом. Это связано с омоложением команды?

— Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию «Локомотива», а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает и будущее у клуба есть. Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.

— Уже 6 июля «Локомотиву» предстоит сыграть в матче за Суперкубок против «Зенита». Этот трофей команда не брала 14 лет. Будет особый настрой?

— Будем готовиться к этой игре и посмотрим, что и как сложится.

— Довольны, что матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо»?

— Ну, место проведения выбираем не мы. Лично мне очень хотелось бы, чтобы матч за Суперкубок прошел на стадионе «Локомотива».