Перекатили поле: завершившийся сезон РПЛ подарил немало интриг

Очередной сезон чемпионата России по футболу подошел к концу. На него возлагались огромные надежды, ведь турнир стартовал сразу после завершения ЧМ по футболу в нашей стране. В итоге внутреннее первенство оправдало высокие ожидания болельщиков, подарив всем массу ярких моментов и эмоций.

«Зенит»

Рецепт успеха питерцев очень прост. Они были самой стабильной командой на протяжении практически всего сезона, а их спад пришелся на самое удачное время. «Зенит» штормило с конца сентября и вплоть до окончания первой части чемпионата в декабре. Из девяти матчей, которые были сыграны в этот период, будущие чемпионы страны потерпели поражение в пяти. Но даже это не сбило сине-бело-голубых с первого места в турнирной таблице, которое они заняли еще в первом туре. А стабильная игра весной только упрочила позиции команды Сергея Семака и позволила ей обеспечить себе досрочное чемпионство за три тура до окончания сезона.

— У питерцев объективно самый сильный состав в лиге, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — В обойме Семака столько качественных и мастеровитых футболистов, что можно было спокойно собрать два, а то и два с половиной состава. Это очень важно на такой длинной дистанции. Уверен, что и в следующем сезоне «Зенит» будет бороться за самые высокие места.

«Локомотив»

На старте сезона у «железнодорожников» случился постчемпионский синдром. Нередко триумфаторам прошлого розыгрыша тяжело удержать высокую планку в следующем. В стартовых турах «Локомотив» потерял немало очков, но выдал невероятный спринт весной. Во второй части РПЛ красно-зеленые проиграли лишь однажды. Благодаря этому, как и «Зенит», «железнодорожники» получили прямую путевку в Лигу чемпионов, заняв второе место во внутреннем первенстве.

— Считаю, что «Локомотив» показал превосходный результат в этом сезоне, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — После чемпионства в прошлом году «железнодорожники» взяли не только серебро РПЛ, но и Кубок страны. В команде отлично выстроена работа всех структур, и это позволяет сохранять коллективу стабильность. Такое присуще только поистине большим клубам. Надо отдать должное руководству, тренерам и игрокам «Локо» за нынешний сезон.

«Краснодар»

«Быки» повторили свое лучшее достижение в истории, взяв бронзовые медали РПЛ. В этом году они могли рассчитывать и на большее, но, кажется, не совсем справились с давлением. В начале весны случился скандал с продлением контракта воспитанника «Краснодара» Ивана Игнатьева. Именно на этот период и пришелся самый тяжелый отрезок в сезоне у «горожан». После примирения сторон скандал утих, информационное давление на клуб прекратилось, и команда сумела выправить ситуацию. В итоге кубанцы финишировали в тройке и впервые сыграют в Лиге чемпионов.

— Это большой успех для «Краснодара», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший защитник «быков» Душан Анджелкович. — Команда очень давно стремилась попасть в Лигу чемпионов, и вот наконец ей это удалось. Надеюсь, летом «Краснодар» качественно усилится и сумеет пробиться в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Главное, что команда прогрессирует. Они полностью заслужили то, что сейчас имеют.

ЦСКА

От армейцев в этом сезоне никто не ждал ничего особенного, так как перед стартом чемпионата команда обновилась более чем на 80%. Однако ЦСКА многих удивил осенью, и после первой части РПЛ подопечные Виктора Гончаренко стали считаться чуть ли не главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Но вторую часть сезона провести столь же ярко красно-синим не удалось. Молодой команде не хватило опыта. Результат: лишь четвертое место в РПЛ и впереди первый сезон за восемь лет без Лиги чемпионов.

— После того количества кадровых изменений и потерь, которые имели место в составе ЦСКА, было непросто рассчитывать на что-то большее, — пояснил «Известиям» легендарный игрок армейцев Элвер Рахимич. — Наверное, команда закончила сезон на том месте, которое заслужила. Уверен, что этот чемпионат станет отличной закалкой для армейской молодежи и уже в следующем сезоне цели будут гораздо выше. Такой клуб всегда должен претендовать только на одно место — первое.

«Спартак»

Москвичи провалили сезон. В команде произошла смена тренера, клуб погряз во внешних скандалах и внутренних интригах. В результате «Спартак» показал худший результат за четыре года. В конце сезона у команды уже сменилось руководство — новым генеральным директором стал Томас Цорн, а заместителем председателя совета директоров — Сергей Михайлов. Насколько эффективны окажутся эти назначения, станет понятно уже в следующем розыгрыше чемпионата России.

— В «Спартаке» каждый год одно и то же, — заявил бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Постоянно какие-то чистки, с кем-то расстаются, кого-то приглашают. Но, по сути, меняются только имена, а суть остается. Те люди, которые сейчас получили руководящие должности, до этого никак не проявляли себя на этом поприще. Да и нынешний наставник «Спартака» (Олег Кононов. — «Известия») не настолько блестящий специалист, чтобы верить: дальше будет лучше.

«Арсенал»

Туляки стали главным открытием сезона. Эта команда дома сумела обыграть всех соперников из первой пятерки, кроме «Краснодара». «Оружейники» показывали стабильный футбол и выдали практически безупречную вторую часть чемпионата, за что и получили путевку в Лигу Европы. Летом, со второго квалификационного раунда, начнется дебютный еврокубковый поход для «Арсенала».

— Туляки отлично сработали в плане подбора игроков, — сказал «Известиям» бывший тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов и Лука Джорджевич, которые находятся в аренде, пришлись ко двору и отлично себя проявили. Плюс, конечно, сказалась хорошая подготовка команды на сборах. Но большой вопрос, что будет с клубом в следующем сезоне. Вряд ли мы еще когда-нибудь увидим туляков в таком составе, и летом команде, по сути, придется строить новый коллектив.

«Динамо»

Московский клуб смело можно назвать самым невезучим в чемпионате России. Команда создавала немало опасных моментов практически в каждом матче второго круга, но мяч просто не шел в ворота соперников. На психологическое состояние футболистов могла повлиять смена руководства, которая длилась большую часть сезона. К концу чемпионата всё устаканилось, и, кажется, в следующем сезоне «Динамо» точно будет ставить перед собой более амбициозные цели, чем борьба за выживание.

— Хочется поблагодарить всех за этот сезон, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Тетте. — Мы наконец переехали на новый стадион. Здесь просто невероятная атмосфера, и хочется, чтобы она сохранялась и на всех последующих играх. Дальше нужно идти шаг за шагом. В следующем сезоне мы отдадим все силы, чтобы добиться большего.

Ротация состава лиги

По итогам сезона РПЛ покинули «Анжи» и «Енисей». Их места займут «Тамбов» и «Сочи». В стыковых матчах за право выступить в элите в следующем сезоне сойдутся «Уфа» и «Томь», а также «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Первые встречи запланированы на 30 мая, ответные — на 2 июня.