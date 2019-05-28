Крым потратит почти 1,3 млрд рублей на проект «Спорт — норма жизни»

Республика Крым в этом году потратит 1,277 млрд рублей на реализацию региональной программы «Спорт — норма жизни». Об этом министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявила на заседании совета министров республики, которое состоялось во вторник, 28 мая.

Министр отметила, что финансирование утверждено в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». 1,146 млрд рублей на эти цели будут направлены из федерального бюджета, пишет ИА «Крыминформ».

По словам Торубаровой, на выделенные средства создадут площадки для занятий физкультурой, закупят спортивно-технологическое оборудование для малых спортплощадок, а также инвентарь для детских юношеских спортивных школ.

Значительная часть средств в размере 519,2 млн рублей пойдет на реконструкцию евпаторийского Дворца спорта. Еще 54,9 млн рублей направят на ремонт Центра спортивной подготовки спортивных команд Республики Крым. Более 273 млн рублей выделят на реконструкцию Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва.

В общей сложности на реализацию нацпроекта «Демография» в 2019 году в Крыму планируют направить более 5 млрд рублей.