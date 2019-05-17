Программу поддержки животноводства разработают в Крыму

Власти Крыма намерены выделять финансовую поддержку животноводческим хозяйствам из регионального бюджета. Программу поддержки разработает министерство сельского хозяйства республики.

На текущий момент аграрии получают поддержку из федерального бюджета. На эти цели Крым получает порядка 300 млн рублей. Крупные предприятия вышли с предложением о включении в программу поддержки животноводства регионального финансирования. В областном правительства считают, что республиканская поддержка может составить порядка 150 млн рублей в год, сообщает ИА «Крыминформ».

Программа будет разработана до конца года. В следующем году планируется заложить в региональный бюджет финансирование крымских молочников.

Общий объем финансирования агропромышленного комплекса в Крыму составил 2,2 млрд рублей в 2019 году. Основные средства направили на развитие растениеводства.