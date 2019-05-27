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В Крыму установили штрафы за нарушение требований к пляжам

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Депутаты Государственного совета Крыма поддержали изменения в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым», устанавливающие штрафы за нарушения требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах. Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Уточняется, что штрафовать будут за открытие и использование пляжа без разрешительных документов, а также за отсутствие матросов-спасателей или их необходимого количества на пляже, пишет НСН. Также штрафы предусмотрены за отсутствие спасательных средств и за заход маломерных судов в акваторию пляжа, отведенную для купания, пишет сайт kp.ru.

Таким образом, за нелегальное открытие и использование пляжа должностным лицам будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За отсутствие спасателей должностным лицам придется заплатить от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее 27 мая сообщалось, что спасатели подтвердили готовность 65% пляжей Крыма к купальному сезону.

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