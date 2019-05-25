Благоустройство пляжа «Красный куст» проводится в Пензе

Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил зону отдыха «Красный куст» на улице Антонова. Там вырубили кустарники, установили беседки и урны. В настоящее время идет расчистка дна, планируется установить детские игровые элементы и обустроить песочницы.

«Будет ли эта территория являться пляжем, где горожане смогут не только отдыхать, но и купаться, покажет результат анализа воды в водоеме», — цитирует Кувайцева ИА «Пенза-Пресс».

Градоначальник подчеркнул необходимость обеспечения безопасности людей, в частности, наличие спасательного поста в массовых зонах отдыха у воды.