Прямой эфир

В Волгоградской области откроется 35 пляжей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пляжи готовят в Волгоградской области к началу купального сезона. Всего в регионе будет 35 зон водного отдыха.

По данным администрации Волгоградской области, 13 пляжей расположатся в детских оздоровительных учреждениях. Вице-губернатор Валерий Бахин поручил уделить особое внимание вопросам безопасности. В течение лета на пляжах будут работать бригады спасателей. Всего задействовано 570 человек и 142 единицы техники, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Кроме того, планируется организовать работу десяти подвижных спасательных постов. Отдельный инструктаж проведен с руководством детских лагерей.

Подготовка пляжей должна завершиться до 1 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели-общественники будут дежурить на неофициальных пляжах Орла
Список официальных пляжей определили в Уфе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017