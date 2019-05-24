В Волгоградской области откроется 35 пляжей

Пляжи готовят в Волгоградской области к началу купального сезона. Всего в регионе будет 35 зон водного отдыха.

По данным администрации Волгоградской области, 13 пляжей расположатся в детских оздоровительных учреждениях. Вице-губернатор Валерий Бахин поручил уделить особое внимание вопросам безопасности. В течение лета на пляжах будут работать бригады спасателей. Всего задействовано 570 человек и 142 единицы техники, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Кроме того, планируется организовать работу десяти подвижных спасательных постов. Отдельный инструктаж проведен с руководством детских лагерей.

Подготовка пляжей должна завершиться до 1 июня.