Спасатели-общественники будут дежурить на неофициальных пляжах Орла

В Орле на неофициальных пляжах планируют дежурить спасатели-общественники из орловского отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов.

Как рассказал начальник управления по безопасности горадминистрации Игорь Тарасов, под присмотром спасателей будет популярный у местных жителей пляж на Оке в районе Разгадского парка. Зампредседателя комитета Татьяна Малыгина уточнила, что также дежурство будет организовано на Силикатном пруду в Северном районе, пишет InfoOrel.ru.

По словам Тарасова, городская администрация обратилась в Роспотребнадзор с просьбой провести лабораторный анализ донных отложений данных объектов. Последнее исследование Силикатного пруда, проведенного в 2015 году, показало там всю таблицу Менделеева, уточнил начальник управления. Чиновник также отметил, что это «скорее место отдыха у воды, но не пляж».

Официально в Орле определены два места для купания – это озеро «Светлая жизнь» и пляж около Центрального городского парка.