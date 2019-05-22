Рейды по водоемам Иркутской области стартуют в июне

Ежедневные рейды на водоемах в Иркутской области будут проходить в течение лета. Обеспечением безопасности займутся сотрудники администрации и полиции, а также волонтеры.

По данным администрации, на водоемах ведется установка информационных табличек «Купание запрещено». Также ограничен проезд личного транспорта к плотине ГЭС. До 1 июля местные жители не смогут также проехать к теплым озерам в Свердловском районе, пишет ИА IrkutskMedia.

На пляже залива Якоби до 29 мая планируется установить буйки, ограничивающие зону для купания. Также там появятся стойки со средствами спасения утопающих и информационный стенд. До 1 июня там проведут обследование и очистку дна.

Проведение рейдов по водным объектам стартует 1 июня.