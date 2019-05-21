Песок обновят на пляжах Омска перед купальным сезоном

В Омске новый песок завезут на пляжи перед началом купального сезона. Перед обновлением песка планируется проведение санитарном обработки.

В управлении дорожного хозяйства и благоустройства пояснили, что песок обновляют на пляжах ежегодно. Работы проводятся после того, как опускается уровень воды в Иртыше. Обновление песка необходимо в связи с тем, что он регулярно вымывается речной водой. Об этом пишет ИА «Город55».

Кроме того, на пляжах установят урны, контейнеры для мусора, спасательные вышки и волейбольные зоны, а также кабинки для переодевания. Купальный сезон стартует в Омске 1 июня.