Пляжи в Башкортостане подготовят раньше сезона из-за жары

Пляжи в Башкортостане планируют благоустроить до начала купального сезона. Причиной стала аномальная жара и массовый отдых граждан у водоемов.

Ситуацию с подготовкой пляжей обсудили на оперативном совещании в правительстве республики. По данным спасательных служб, в минувшие выходные два человека утонули при купании. Один мужчина пропал на пляже «Солнечный» на въезде в Уфу, еще один купальщик погиб в парке отдыха «Лукоморье» в Уфимском районе. По словам председателя госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, из-за жары граждане начали активно отдыхать на берегу водоемов, несмотря на то, что купальный сезон еще не начался. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Гумеров обратил внимание глав местных администраций на необходимость соблюдения мер безопасности на воде и подготовку к открытию аттестованных пляжей.