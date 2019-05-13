Проверки пляжей стартовали в Курской области

В Курской области начались проверки общественных пляжей перед купальным сезоном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Проверка стартовала в понедельник, 13 мая, и продлится до конца месяца. Муниципалитеты подготовили заявки на 50 пляжей, однако перечень будет корректироваться и дополняться, пишет «Курская правда».

Проводить осмотр пляжей будут инспекторы ГИМС МЧС России по Курской области. Они будут ежедневно выезжать в районы и города региона для проверки готовности объектов к началу пляжного сезона.

Первыми спасатели обследуют два пляжа на реках Суджа и Псёл в Суджанском районе. Открытие купального сезона запланировано на 1 июня.