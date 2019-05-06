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Судьбу корпуса Знаменского монастыря в Курске решит Арбитражный суд

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Арбитражный суд Курской области удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер по иску об истребовании здания Братского корпуса Знаменского монастыря из незаконного владения, поданного к предпринимателю Лидии Канунниковой и АО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ).

Первое заседание по делу состоится 24 июня, отмечает ИА «Абирег». Суд привлек в качестве третьих лиц комитет по управлению имуществом Курской области и Любовь Ходину, которая прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в 2011 году.

Братский корпус Знаменского монастыря второй половины XIX века расположен в Курске и признан объектом культурного наследия регионального значения. Однако еще в 1945 году здание передали «Электроаппарату» и приспособили под нужды завода. В 2000-е годы фасады закрыли навесными пластиковыми панелями.

Знаменский Богородицкий мужской монастырь основан в 1613 году, является одним из старейших в регионе. С 1618 по 1919 год монастырь был почетным местом хранения почитаемой чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение».

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