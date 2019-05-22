Пляжи в Красноярске готовятся к началу купального сезона

Песок начали завозить на пляжи Красноярска. Сезон стартует в городе после благоустройства прибрежной территории, анализов воды и уборки мусора.

Работы ведутся на городском пляже острова Отдыха. На территорию начали завозить песок. Кроме того, проводится ремонт раздевалок и установка урн. К началу июня на территории обустроят кабинки для переодевания и кабинет для медперсонала. В первые дни июня водолазы обследуют акваторию пляжа, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Они уберут крупногабаритный мусор, водоросли и стекла, а также установят буйки. Затем пробы воды и песка возьмет Роспотребнадзор.

Ожидается, что благоустройство территории пляжа завершится к середине июня. После этого на пляже можно будет загорать и гулять. Купальный сезон стартует после получения результатов анализа воды.

До 10 июня завершится благоустройство пляжа острова Татышев. Купание там также разрешат только после проведения анализов Роспотребнадзора.