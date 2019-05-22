Прямой эфир

Пляжи в Красноярске готовятся к началу купального сезона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Песок начали завозить на пляжи Красноярска. Сезон стартует в городе после благоустройства прибрежной территории, анализов воды и уборки мусора.

Работы ведутся на городском пляже острова Отдыха. На территорию начали завозить песок. Кроме того, проводится ремонт раздевалок и установка урн. К началу июня на территории обустроят кабинки для переодевания и кабинет для медперсонала. В первые дни июня водолазы обследуют акваторию пляжа, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Они уберут крупногабаритный мусор, водоросли и стекла, а также установят буйки. Затем пробы воды и песка возьмет Роспотребнадзор.

Ожидается, что благоустройство территории пляжа завершится к середине июня. После этого на пляже можно будет загорать и гулять. Купальный сезон стартует после получения результатов анализа воды.

До 10 июня завершится благоустройство пляжа острова Татышев. Купание там также разрешат только после проведения анализов Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песок обновят на пляжах Омска перед купальным сезоном
В Ижевске назвали сроки начала купального сезона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017