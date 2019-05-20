В Ижевске назвали сроки начала купального сезона

Поисково-спасательная служба готовится к началу купального сезона в Ижевске. Он стартует после проведения лабораторных анализов воды Ижевского водохранилища.

Пляжный сезон должен открыться в городе в начале июня, пишет ИА «Сусанин». Сначала эксперты Центра гигиены и эпидемиологии оценят состояние воды. Также на пляже необходимо провести освидетельствование, этим займутся сотрудники ГИМС.

На протяжении купального сезона акваторию водохранилища будут патрулировать спасатели.

Ранее сообщалось, что пляжи в Башкортостане планируют благоустроить до начала купального сезона из-за аномальной жары.