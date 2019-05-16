Фестиваль пляжного волейбола впервые проведут в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону впервые пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». Он состоится с 14 по 16 июня в парке Левобережный.

Его участниками могут стать все желающие, кому уже исполнилось 16 лет. Всего же на турнир ожидаются 250 команд из российских регионов, в общей сложности более 500 человек.

Как сообщает RostovGazeta, призовой фонд турнира превышает 500 тыс. рублей. Призы получат не только победители, но и все, кто занял призовые места.

Ранее в Ростове прошли всероссийские соревнования молодежи. В Дельфийских играх приняли участие более 2,5 тыс. человек из 85 регионов страны. Следующие игры состоятся в Омске.