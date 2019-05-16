Прямой эфир

Фестиваль пляжного волейбола впервые проведут в Ростове-на-Дону

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону впервые пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». Он состоится с 14 по 16 июня в парке Левобережный.

Его участниками могут стать все желающие, кому уже исполнилось 16 лет. Всего же на турнир ожидаются 250 команд из российских регионов, в общей сложности более 500 человек.

Как сообщает RostovGazeta, призовой фонд турнира превышает 500 тыс. рублей. Призы получат не только победители, но и все, кто занял призовые места.

Ранее в Ростове прошли всероссийские соревнования молодежи. В Дельфийских играх приняли участие более 2,5 тыс. человек из 85 регионов страны. Следующие игры состоятся в Омске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опасное для людей заболевание выявили у рыб в Ростовской области
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017