Опасное для людей заболевание выявили у рыб в Ростовской области

Судак в бассейне реки Дон на территории Ростовской области оказался заражен опасным для человека заболеванием. Специалисты выявили факты дерматофибросаркомы.

Язвенная болезнь может поражать до 7% популяции судака. Она распространена в Доне и Волге. Потенциально заболевание опасно для человека и всех теплокровных животных, пишет RostovGazeta. У зараженной рыбы появляются плотные новообразования на плавниках, жабрах и коже. В дальнейшем на них возникают язвы.

Ученые поясняют, что появление заболевания может быть связано с загрязнением окружающей среды. При незначительном поражении рыба используется в промышленной переработке, при ярко выраженных симптомах судака отправляют в утилизацию.