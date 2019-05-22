Прямой эфир

Подготовка к купальному сезону стартовала в Калужской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужской области началась подготовка к купальному сезону, который по традиции открывается 1 июня. Данную тему обсудили на коллегии регионального ГУ МЧС, которая состоялась в среду, 22 мая.

В ходе коллегии было принято решение организовать проведение месячника безопасности на воде. Он продлится весь июнь. Однако до начала купального сезона соответствующие службы должны будут провести техническое освидетельствование пляжей, пишет газета «Весть».

Отмечается, что спасатели планируют усилить работу по обучению граждан, в особенности детей, по безопасному поведению на воде. Профилактические беседы будут проводиться в период купального сезона.

До 10 июня в регионе будет проведена работа по организации в местах отдыха у водоемов дополнительных спасательных постов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейды по водоемам Иркутской области стартуют в июне
Пляжи в Красноярске готовятся к началу купального сезона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017