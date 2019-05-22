Подготовка к купальному сезону стартовала в Калужской области

В Калужской области началась подготовка к купальному сезону, который по традиции открывается 1 июня. Данную тему обсудили на коллегии регионального ГУ МЧС, которая состоялась в среду, 22 мая.

В ходе коллегии было принято решение организовать проведение месячника безопасности на воде. Он продлится весь июнь. Однако до начала купального сезона соответствующие службы должны будут провести техническое освидетельствование пляжей, пишет газета «Весть».

Отмечается, что спасатели планируют усилить работу по обучению граждан, в особенности детей, по безопасному поведению на воде. Профилактические беседы будут проводиться в период купального сезона.

До 10 июня в регионе будет проведена работа по организации в местах отдыха у водоемов дополнительных спасательных постов.