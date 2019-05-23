Список официальных пляжей определили в Уфе

Власти Уфы назвали места, где будет организован отдых на воде. Пляжный сезон пройдет с 1 июня по 31 августа.

Согласно постановлению мэрии города, официально отдых будет разрешен на пляже «Солнечный» в Кировском районе, возле стадиона «Водник» в Ленинском районе, на пляже «Песчаный» в Калининском районе. Кроме того, в Октябрьском районе официально будут работать пляжи «Берег солнца» и «Сипайловское сочи». Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Два пляжа расположатся на озере Теплом в Калининском районе. Все зоны отдыха оборудуют камерами видеонаблюдения. На пляжах будут работать спасатели.

Ранее сообщалось, что в связи с жаркой погодой власти Уфы предлагали благоустроить пляжи раньше начала купального сезона.