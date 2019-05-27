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Пять пляжей подготовят к купальному сезону в Омске

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Купальный сезон стартует в Омске с 1 июня. К началу отдыха у воды будет подготовлено пять пляжей.

По две зоны отдыха расположится в Центральном и Советском округах. Еще один пляж находится в Кировском округе. Об этом сообщает ИА «Город55». Пляжи будут работать с 9 до 21 часа. На каждом пляже будет обеспечено дежурство спасателей.

Сотрудников обеспечат спасательными кругами и жилетами, также при них будут средства связи. В ежедневные смены будут входить по три спасателя.

Специальная комиссия проверит территорию всех пляжей до начала сегодня. Зоны отдыха откроются 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Крыму к началу купального сезона готовы 65% пляжей.

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