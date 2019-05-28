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Аксенов оценил планы Киева сменить статус Керченского пролива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Крыма Сергей Аксенов оценил заявление украинских властей о намерении добиться международного статуса Керченского пролива. По его словам, это исключительно российские территориальные воды, и данный вопрос обсуждению не подлежит.

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«Сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

Ранее 28 мая инициативу также прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он считает, что Украине не удастся пересмотреть статус Керченского пролива. Депутат отметил, что понятие проливов, используемых для международного судоходства, закреплено в принятой в 1982 году Конвенции ООН по морскому праву. В данном документе четко прописано, что речь идет о транзитных путях, которыми используются суда разных стран.

«Но Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. С точки зрения географии — это внутренние воды России и Украины, тут не может быть никакого транзита других стран», — сказал политик «Известиям».

27 мая замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива. По ее словам, приобретение проливом такого статуса «снимает многие вопросы».

Зеркаль также отметила важность договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который в том числе обеспечивает свободу судоходства.

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