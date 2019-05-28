Неизвестный напал с ножом на посетителей парка в Японии

Неизвестный, вооруженный ножом, напал посетителей парка в японском городе Кавасаки, сообщило 28 мая общественное телевидение NHK.

По данным полиции, пострадали 15 человек, в том числе восемь учеников младшей школы. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время его задержали, преступник также ранен. Детали уточняются.

23 мая сообщалось, что мужчину, напавшего с ножом на школьников в Шанхае, приговорили к смертной казни.