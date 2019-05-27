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Мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Вооруженный мужчина напал на сотрудников редакции газеты КПРФ «Родина» в Ставрополе. В результате происшествия ранения получили четыре человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в понедельник, 27 мая.

В своем Instagram он отметил, что угрозы жизни для пострадавших нет. Двое из них после осмотра были отпущены домой, решается вопрос о необходимости госпитализации еще двоих. По словам Владимирова, министр здравоохранения края ежечасно докладывает ему о состоянии их здоровья.

Губернатор подчеркнул, что нападавший задержан. Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления. Владимиров добавил, что он держит ситуацию на личном контроле.

Как рассказали агентству ТАСС в краевом комитете КПРФ, в числе пострадавших оказался главный редактор газеты. По словам одного из депутатов, нападавший мог иметь проблемы с психикой.

Как уточнил другой депутат, мужчина требовал от сотрудников редакции опубликовать свою статью об Иосифе Сталине. Парламентарий также высказала предположение о нездоровой психике нападавшего, передает «РИА Новости».

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