Больного шизофренией китайца приговорили к смертной казни за убийство школьников

Мужчину, напавшего с ножом на школьников в Шанхае, приговорили к смертной казни за преднамеренное убийство. Приговор был вынесен в четверг, 23 мая.

Инцидент произошел в июне 2018 года около международной школы иностранных языков в центральном районе Шанхая Сюйхуэй. 29-летний мужчина по фамилии Хуан напал на троих учащихся и одну женщину с ножом. В результате погибли двое детей. Третий школьник и женщина получили ранения.

Злоумышленника задержали на месте происшествия, передает ТАСС. По его словам, свой поступок он совершил из-за отчаяния и мести, потому что не мог найти работу. В ходе расследования выяснилось, что мужчина неоднократно появлялся вблизи учебных заведений и делал фотографии школ и детских садов.

Судебно-психологическая экспертиза выявила у подсудимого шизофрению, сообщает «РИА Новости». Тем не менее с учетом тяжести преступления суд принял решение о смертной казни.

Аналогичный случай произошел в Китае 3 апреля. Тогда мужчина с ножом совершил нападение на учащихся начальной школы в провинции Хунань. Два человека погибли, еще двое получили ранения.