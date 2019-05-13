В Казани ученик пришел в школу с пистолетом и нодом

В Казани вооруженный пневматическим пистолетом ученик пришел в школу, где хотел взять в заложники одноклассников. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мальчика задержали и доставили в отдел полиции, с ним работают психологи. По некоторым данным, у подростка случилась истерика.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на МВД Татарстана отмечает, что школьник помимо пневматического пистолета имел при себе нож.

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