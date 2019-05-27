Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Отмечается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.

«Их [пострадавших] здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании. Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления», — цитирует заявление полиции ТАСС.

26 мая сообщалось, что в результате стрельбы в баре в Нью-Джерси пострадали 10 человек.