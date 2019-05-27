Прямой эфир

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

0
Фото: Global Look Press/Alex Edelman/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Отмечается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.

«Их [пострадавших] здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании. Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления», — цитирует заявление полиции ТАСС.

26 мая сообщалось, что в результате стрельбы в баре в Нью-Джерси пострадали 10 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате стрельбы в бразильском баре погибли 11 человек
Неизвестный открыл стрельбу у посольства США на Гаити

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017