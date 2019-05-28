Российский хоккеист рассказал подробности о поражении команды от Финляндии

Нападающий национальной команды и клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов рассказал о поражении российской команды от Финляндии, поделился мнением о допущенных ошибках и оценил состав сборной.

По его словам, команде было очень непросто играть с финнами после проведенной игры с Чехией.

«Было очень тяжело, но мы поговорили между собой, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу», — сказал он.

Помимо этого Дадонов оценил реакцию финского голкипера, заявив, что у него хорошая реакция и он спас свою команду.

Сборная Финляндии по хоккею победила российскую команду на ЧМ-2019 в Словакии со счетом 1:0. Россияне заработали бронзу, обыграв чехов в матче за третье место в серии послематчевых буллитов.

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«Старались достать из себя всё»