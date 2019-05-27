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Фетисов объяснил победу финнов на ЧМ-2019 по хоккею

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Успех сборной Финляндии по хоккею обусловлен желанием ее игроков победить на ЧМ-2019 в Словакии. Об этом в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявил советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

По словам специалиста, несмотря на то что в составе команды Финляндии отсутствовали звезды НХЛ, «играла не машина, а команда», на эмоциях и с большим желанием.

Среди российских хоккеистов Фетисов выделил двух игроков, которых он в свое время собрал в «Красной армии» (молодежной команде ЦСКА), — Никиту Кучерова и Никиту Гусева.

Как напоминает НСН, сборная Финляндии по хоккею победила российскую команду на ЧМ-2019 в Словакии со счетом 1:0, а в решающем матче обыграла сборную Канады со счетом 3:1. Россияне заработали бронзу, обыграв чехов в матче за третье место в серии послематчевых буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства, пишет RT.

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