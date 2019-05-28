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Тимошенко оценила решение Зеленского распустить раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Лидер партии «Батькивщина» и бывший кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко поддержала решение главы государства Владимира Зеленского распустить Верховную раду и назначить досрочные выборы.

«Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы», — заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Она отметила, что Зеленский должен был распустить парламент, так как в раде нет большинства, и в коалицию входит менее 226 депутатов.

20 мая после вступления в должность президента Зеленский объявил о роспуске рады из-за низкого уровня доверия граждан к парламентариям и отсутствия коалиции. После этого более 60 нардепов обжаловали указ президента в Конституционном суде, назвав его незаконным.

Однако, по словам Тимошенко, КС вряд ли удовлетворит жалобы депутатов.

Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

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