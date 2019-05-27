Мост на Северной горе в Калининграде отремонтируют

Власти Калининграда ищут подрядчика, который за 7,1 млн рублей отремонтирует мост на Северной горе. Переправа длиной почти 11 м находится на улице Зощенко. Заявки на электронный аукцион принимают до 11 июня. После ремонта общая ширина путепровода станет 9,8 м, а пешеходной дорожки — 1,5 м.

«Сооружение будет соответствовать всем современным нормам по грузоподъёмности автомобилей, то есть по нему сможет проходить не только легковой, но и грузовой транспорт», — рассказали Калининград.Ru в городской администрации.

Напомним, мост с улицы Гюго на остров Канта в Калининграде начнут строить в IV квартале 2019 года. Объект должен открыться к туристическому сезону 2020 года.