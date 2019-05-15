Бастион «Обертайх» начали ремонтировать в Калининграде

На Литовском валу Калининграда стартовал ремонт бастиона «Обертайх». На объекте культурного наследия устанавливают строительные леса и деревянные щиты на окна.

В конце февраля стало известно, что новые арендаторы намерены восстановить исторический облик помещений бастиона и задействовать его в туристических, рекреационных и историко-культурных проектах. Подвал в каземате готовы отдать калининградским поисковикам для размещения находок. Через пороховой склад хотят организовать сквозной проход через Литовский вал. Памятник начали готовить к проведению реставрационных работ, пишет «Калининград.Ru».

Бастион «Обертайх» построили в 1850 году. В начале ХХ века город выкупил территорию под гражданское строительство. Литовский вал — часть внутригородских укреплений длиной около 1 км. В свое время включал в себя многочисленные фортификационные сооружения: казематы, бастионы, казарму.

Мост с улицы Гюго на остров Канта в Калининграде начнут строить в IV квартале 2019 года. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии. Объект должен открыться к туристическому сезону 2020 года. На проект в этом году потратят 40 млн рублей из местного бюджета.