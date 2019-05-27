Нетаньяху заявил об уничтожении установки ПВО Сирии в ответ «на агрессию»

Израиль уничтожил установку ПВО Сирии в ответ на удар по своему истребителю, заявил 27 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, таким образом Израиль показал, что не потерпит «агрессии против себя».

«Некоторое время назад сирийские военные пытались сбить израильский самолет, но им это не удалось. ВВС в ответ уничтожили пусковую установку, из которой велся огонь. Наша политика ясна: мы не потерпим никакой агрессии», — цитирует ТАСС Нетаньяху.

В понедельник стало известно, что армия Израиля нанесла ракетные удары по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Ранения получили несколько человек.

При этом, по словам израильских военных, сирийские ПВО открыли огонь по истребителям «во время рутинного полета» над территорией еврейского государства.