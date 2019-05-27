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Нетаньяху заявил об уничтожении установки ПВО Сирии в ответ «на агрессию»

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Фото: TASS/Zuma
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Израиль уничтожил установку ПВО Сирии в ответ на удар по своему истребителю, заявил 27 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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По словам политика, таким образом Израиль показал, что не потерпит «агрессии против себя».

«Некоторое время назад сирийские военные пытались сбить израильский самолет, но им это не удалось. ВВС в ответ уничтожили пусковую установку, из которой велся огонь. Наша политика ясна: мы не потерпим никакой агрессии», — цитирует ТАСС Нетаньяху.

В понедельник стало известно, что армия Израиля нанесла ракетные удары по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Ранения получили несколько человек.

При этом, по словам израильских военных, сирийские ПВО открыли огонь по истребителям «во время рутинного полета» над территорией еврейского государства.

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