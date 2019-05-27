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СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Сирии

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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Израиль произвел ракетную атаку по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает SANA.

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«Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Сообщается о раненых и о поврежденной единице военной техники», — говорится в сообщении. В результате атаки погиб человек, еще один ранен.

Отмечается, что Израиль атаковал сирийскую установку ПВО, из которой был открыт огонь по израильскому истребителю, пишет ТАСС со ссылкой на армию.

28 марта средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей. Израильские ракеты были направлены на некоторые объекты в промышленной зоне в Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо, а также на аэропорт.

По предварительным данным, был нанесен материальный ущерб, в городе частично отсутствовало электричество.

До этого израильские ВВС проводили атаку на Сирию в ночь на 21 января. Тогда они обстреляли пригород Дамаска. В пресс-службе израильской армии пояснили, что военные наносили удары по целям иранского подразделения «Аль-Кудс» на территории Сирии.

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