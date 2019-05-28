Легкая добыча: «Химки» приблизились к финалу Единой лиги

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги подмосковные «Химки» дома разгромили казанский УНИКС (91:64). Хозяева обновили рекорд плей-офф по трехочковым попаданиям (18 из 36, 49%). Также на исход встречи повлияла отличная защита химчан. Подопечные Димитриса Прифтиса повторили худший результат по набранным очкам в этом сезоне.

Перед началом третьего матча Алексей Швед получил приз MVP регулярного чемпионата. Лидер «Химок» начал поединок с четырех дальних попаданий за пять минут (12:8). Шведа поддержали Янис Тимма, Джордан Мики и Стефан Маркович: за стартовый отрезок желто-синие реализовали 7 трехочковых и повели 25:16.

С каждой четвертью хозяева только наращивали свое преимущество, а вот игроки УНИКСа, видимо, очень сильно устали в первых двух играх. К тому же в этот раз лишним легионером, оказавшимся вне заявки, стал Трент Локетт. Американец здорово защищался против Шведа в Казани. Заменивший его Пиеррия Хенри, который в первой половине сезона был лидером УНИКСа, провел довольно слабый матч и не смог помочь своим партнерам ни в атаке (7 очков), ни в обороне.

Уже в середине третьей четверти игра была сделана. Римас Куртинайтис даже дал отдохнуть своим лидерам. Швед в этот раз провел на площадке всего 26 минут, записав на свой счет 26 очков (9 из 15 с игры, 6 из 10 из-за дуги), 6 подборов и 6 передач. Помимо Шведа отличный матч провел другой игрок сборной России — Андрей Зубков (10 очков, 4 подбора, 2/3 трехочковых).

— Мы хорошо защищались в этом матче, УНИКС не смог набрать даже 70 очков, — отметил в разговоре с «Известиями» Андрей Зубков. — Также мы забили все свои открытые броски. Если мы продолжим играть так же в следующем матче, то у них мало шансов вернуться в серию. При этом надо понимать, что четвертая игра будет еще жестче, чем предыдущие три.

Победа в четвертой игре выведет «Химки» в финал Единой лиги. Но в Казани не согласны с таким сценарием.

— Пожалуй, мы провели одну из худших игр в сезоне, — признался «Известиям» форвард УНИКСа Реймар Морган. — У нас ничего не получалось на обоих концах площадки. Надо сделать выводы из этого поражения, внимательно разобрать допущенные ошибки и выйти на четвертую игру как на решающую. Мы способны вернуть серию в Казань.

«Химки» сумели нейтрализовать всех лидеров казанцев — от Эрика Макколлума до Мориса Ндура. Последнего умело перекрыл Джордан Мики, сыгравший пока лучший матч в этой серии.

— Я думаю, что мы ошеломили УНИКС ударным началом, — сказал «Известиям» Джордан Мики. — Они не ожидали, что мы с первых минут будем попадать с таким процентом и так агрессивно действовать в защите. Самое важное, что мы сыграли в высоком темпе все 40 минут, чего нельзя сказать о первых играх. Именно этого от нас требует тренер. Если мы продолжим в том же духе, то можем замахнуться на итоговую победу в Единой лиге.

Четвертая игра полуфинальной серии состоится 29 мая. Тренер сборной России Сергей Быков, присутствовавший на этой игре, считает, что УНИКС пока рано списывать со счетов.

— УНИКС — очень крепкая команда, что они доказывают на протяжении всего сезона, — отметил Сергей Быков. — Дважды обыграть ЦСКА в регулярном чемпионате — лишнее тому доказательство. Одна неудачная игра точно не выбьет их из колеи. Прифтис — опытный тренер, который настроит парней на четвертый матч. Уверяю вас, что следующая встреча будет очень напряженной. Исход этой серии еще не решен.

Во вторник может определиться первый финалист Единой лиги, если ЦСКА выиграет третий матч подряд у «Зенита».