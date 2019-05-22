«В серии с УНИКСом на первый план выйдет не мастерство, а характер»

Серия второго раунда плей-офф Единой лиги между УНИКСом и «Химками» готовит любителям баскетбола множество интересных дуэлей: Римас Куртинайтис против Димитриса Прифтиса, защитники казанского клуба против Алексея Шведа, Морис Ндур против Джордана Мики. Несмотря на то что команды каждый год решают самые серьезные задачи, в полноценной серии они сразятся в первый раз. Казанцы и химчане дважды встречались в одиночных полуфиналах, в которых дважды победили представители Подмосковья (2011, 2018).

В обоих этих матчах принимал участие капитан «Химок», чемпион Европы, призер Олимпийских игр Сергей Моня. В разговоре с «Известиями» 36-летний форвард рассказал, какие моменты станут решающими в этой полуфинальной серии.

— Три сильнейших качества УНИКСа — командная игра, сильная задняя линия и хороший тренер, — отметил Сергей Моня. — Важно понимать, что у них никто не передерживает мяч и каждый может забить средний и дальний бросок. Нам надо играть против них дисциплинированно, командно. И важно понимать, что в таких ответственных играх на первый план выходит не мастерство, а характер. Взять подбор, сделать перехват, отработать в защите. Именно черновая работа приведет команду к итоговой победе.

Капитан «Химок» считает, что эта серия вполне может продлиться до пяти матчей. За счет более высокого места в регулярном чемпионате УНИКС имеет преимущество своей площадки, поэтому если потребуется решающая игра, то она пройдет в казанском «Баскет-Холле».

— Серия может продлиться до пяти игр, — сказал Сергей Моня. — Поэтому вне зависимости от того, как закончится первый матч, не надо останавливаться, паниковать, а нужно продолжать работать ради общего успеха.

В этом сезоне команды обменялись домашними победами. УНИКС выиграл «+15» в первом круге в Казани, а Алексей Швед и компания взяли реванш в ответном матче «+13».

— Игра в Казани — одна из худших для нас в сезоне, — полагает капитан «Химок». — Но, во-первых, с тех пор прошло много времени, а во-вторых, плей-офф и «регулярка» — разные вещи.

Первая игра серии состоится сегодня, начало в 20:30 по московскому времени.