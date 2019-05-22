Комплекс снайпера: УНИКС постарается остановить Алексея Шведа

В среду стартует второй раунд плей-офф Единой лиги — в серии до трех побед УНИКС и «Химки» разыграют путевку в Евролигу. «Зенит» постарается навязать борьбу ЦСКА, который в прошедшие выходные официально стал лучшей командой континента. У московского и казанского клубов в полуфиналах будет преимущество своей площадки. Решение руководства турнира отказаться от «Финала четырех» подарит любителям баскетбола много драматичных матчей. Особенно в первой паре, где серия вполне может растянуться до пяти игр.

Швед против Макколлума

Результат противостояния УНИКСа и «Химок» непредсказуем. Обе команды подходят к очной дуэли в оптимальных составах, имеют опытных тренеров и огромное желание завершить сезон на мажорной ноте, завоевав путевку в Евролигу на следующий год. Казанцы не смогли решить эту задачу в Еврокубке, уступив в полуфинале будущему победителю турнира — «Валенсии», поэтому теперь вынуждены надеяться на возвращение в главный турнир Старого Света через Единую лигу.

Сделать это будет непросто, ведь на пути казанцев «Химки», которые в прошлом году также остановили Димитриса Прифтиса в полуфинале. Тогда всё определилось в одной игре, исход которой решил Алексей Швед, набравший 36 очков. В матче первого круга нынешнего розыгрыша защитник сборной России снова помог желто-синим одолеть клуб из Татарстана (78:65), набрав 24 очка и пять передач. Во второй игре Швед был травмирован и казанцы взяли крупный реванш (73:58). Поэтому вопрос сдерживания Шведа — ключевой в серии.

— Мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень серьезный соперник, — отметил в разговоре с «Известиями» капитан УНИКСа Антон Понкрашов. — Главная звезда этой команды — Алексей Швед, который на сегодняшний момент показывает сумасшедший уровень баскетбола. Наша задача: постараться сыграть против него с максимальной концентрацией, не думать о серии в целом, а настраиваться на каждую игру в отдельности. Чтобы выйти в финал, от нас нужны максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана. Необходимо навязать жесткую борьбу «Химкам» и верить в себя.

В составе УНИКСа также есть яркий снайпер — Эррик Макколлум. Защитник казанцев даже опережает лидера «Химок» в снайперской гонке плей-офф: 23 очка против 22. Но это не единственная дуэль в серии. Также интересно будет понаблюдать за противостоянием Джордана Мики и Мориса Ндура, Чарльза Дженкинса и Джамара Смита, Яниса Тиммы и Мелвина Эджима…

— УНИКС не ассоциируется у меня с каким-то конкретным игроком, они сильны именно как команда, — сказал «Известиям» игрок «Химок» Янис Тимма. — У Прифтиса есть целый ряд опытных исполнителей, способных взять игру на себя. Казанцы показали это в предыдущей серии, не оставив никаких шансов крепкому «Калеву». В играх с эстонцами классные матчи провели Макколлум, Ндур, Локетт, Понкрашов, Морган. Мы хорошо изучили баскетболистов УНИКСа за эти дни, поэтому готовы к серии. Уверен, всех ждут очень интересные матчи, сложно предсказать, как они сложатся.

Серия точно не закончится с сухим счетом, уверен заслуженный тренер России, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Еремин.

— 3:0 в этой серии не будет однозначно, — заявил «Известиям» титулованный специалист. — Мне кажется, команды примерно равны по классу и подбору баскетболистов. «Химкам» важно выдержать баланс между Шведом и остальными игроками. УНИКСу — продолжать гнуть свою линию. Для Димитриса Прифтиса наступает час Х. Весь сезон под его руководством команда играла блестяще, но провалилась в серии с «Валенсией». Если то же самое произойдет и с «Химками», то его контракт могут и не продлить. А выиграть ему надо у Римаса Куртинайтиса, очень опытного тренера, который завоевывал много трофеев.

ЦСКА против системы Пласы

Во второй паре ЦСКА проэкзаменует «Зенит», который набрал отличную форму к плей-офф и готов дать бой лидеру. В этом сезоне петербургский клуб уже обыгрывал армейцев во втором круге регулярного чемпионата (93:86). К тому же между четвертьфиналами и полуфиналами у подопечных Жоана Пласы был 12-дневный перерыв, а московский клуб в этот момент сражался за победу в Евролиге в Витории.

— Понятно, что, даже празднуя победу в Евролиге, мы держим в голове серию с «Зенитом», — рассказал «Известиям» защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт. — Да, у нас меньше времени на восстановление и подготовку, чем у соперника, но мы профессионалы и знаем, как играть несколько важных матчей за короткий период. У Петербурга тренерская команда, которая способна на многое. Нам надо сыграть в свой лучший баскетбол, чтобы пройти дальше.

В серии с ЦСКА, скорее всего, возможность проявить себя получит Сергей Карасев. Лидера «Зенита» в этом сезоне мучают травмы. Он пропустил заключительную часть регулярки и провел ограниченное количество времени в серии с «Локомотивом».

— ЦСКА при Итудисе всегда стараются «убить» соперника в первые пять минут стартовой четверти, — отметил Сергей Карасев. — У нас будут шансы на победу, если мы выдержим стартовый натиск и сможем бодаться в оставшихся трех четвертях, в каждой десятиминутке имея небольшой гандикап или небольшой минус. Как я оцениваю свою готовность? В четвертьфинале тренер посчитал, что я не в оптимальной форме. Поэтому я продолжаю набирать кондиции, много работаю на тренировках, чтобы получить свой шанс.

Два первых матча серии состоятся в Москве 23 и 25 мая. Игры в Санкт-Петербурге намечены на 28 и 30 мая. «Химки» и УНИКС сыграют 22 и 24 мая в Казани, 27 и 29 мая — в Подмосковье.