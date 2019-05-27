Бросок в «Химки»: клуб хочет закончить серию с УНИКСом в Подмосковье

В полуфинальных сериях баскетбольной Единой лиги наступает решающий момент. ЦСКА выиграл оба домашних матча у петербургского «Зенита» и теперь находится в шаге от выхода в финал. Во второй паре «Химкам» удалось сравнять счет в серии с УНИКСом, благодаря дабл-даблу Алексея Шведа (25 очков + 10 передач). Теперь химчане могут закончить серию до трех побед на домашнем паркете, где пройдут два ближайших матча с казанцами (27 и 29 мая).

«Химки»–УНИКС

Две встречи этих команд вышли на загляденье: отличная форма лидеров, высокая результативность, борьба до последних секунд. Именно таким и должен быть плей-офф. В первой игре «Химки» вели по ходу матча «+14», но растеряли свое преимущество в заключительной четверти, позволив УНИКСу открыть счет в серии (более трети очков хозяева набрали с линии штрафных — 39 — и обновили рекорд турнира). Во втором матче гости также уверенно лидировали. Казанцы вновь предприняли отчаянную погоню, сократив отставание до двух очков за минуту до конца. Однако тут же игроки УНИКСа были вынуждены сфолить на Алексее Шведе — его два очка с линии штрафных позволили «Химкам» набрать «сотню», а поспешная атака подопечных Димитриса Прифтиса не стала результативной. В тактических фолах сильнее оказались гости, взяв реванш за поражение в первом матче.

— Третья и четвертая игра будут не менее сложными для нас, — отметил «Известиям» защитник «Химок» Тони Крокер. — У УНИКСа очень сильный подбор исполнителей, и они точно не будут сдаваться, потерпев одно домашнее поражение. В этом сезоне они очень сильны именно на выезде. Надеюсь, что придет полный зал наших фанатов и окажет нам отличную поддержку. Мы же постараемся закончить серию в Подмосковье.

За весь сезон УНИКС потерпел всего два гостевых поражения в Единой лиге — от «Химок» и «Нижнего Новгорода». Причем последний раз казанцы проигрывали на чужом паркете в конце января.

— Тот факт, что «Химки» отняли у УНИКСа преимущество своей площадки, ни о чем пока не говорит, — рассказал «Известиям» экс-центровой подмосковного клуба, чемпион NBA Тимофей Мозгов. — Первые две игры были настолько тяжелыми и равными, что предугадать победителя этой пары очень сложно. УНИКС в нынешнем году стал гораздо сильнее, Прифтис проделал отличную работу. Конечно, я болею за свой бывший клуб и приду поддержать «Химки».

На кону этой серии стоит путевка в Евролигу на следующий год. Вице-капитан «Химок» Егор Вяльцев заявил, что в команде все понимают высокую степень ответственности.

— Мы обязаны выигрывать две игры, при своих болельщиках, — заявил Егор Вяльцев. — Надеюсь, полный зал погонит нас вперед. Мы посмотрели видео второго матча, провели работу над ошибками, и надеюсь, что всё будет хорошо. Мы настраиваемся на каждый предстоящий матч как на последний, будем биться все 40 минут. УНИКС показал нам, что они не расслабляются ни на минуту. В «Химках» все понимают, что на кону.

«Зенит»–ЦСКА

После победы в Евролиге баскетболисты ЦСКА на кураже дважды одолели «Зенит» на своей площадке. Надо отдать должное гостям — в обоих матчах они навязали настоящую борьбу лучшему клубу Европы, а во второй игре судьба матча и вовсе была в руках сине-бело-голубых.

При равном счете на последней минуте Даниэл Хэккет забил важнейший трехочковый с фолом — четыре очка в одной атаке и 82:78 за минуту до конца. В ответ Марко Симонович забил только один штрафной из трех, но аут был в пользу «Зенита», и Галь Мекель сократил разницу до минимальной — 82:81. Он же в последней, как казалось, атаке «Зенита» рванулся под кольцо, чтобы сравнять счет (ЦСКА вел уже 2 очка благодаря штрафному Уилла Клайберна), но нарвался на эффектнейший блок-шот Кайла Хайнса. Однако у «Зенита» еще оставалась возможность вырвать победу или хотя бы перевести матч в овертайм . Но Евгений Валиев, забравший подбор после отчаянного броска Сергея Карасева, не успел доставить его в корзину — «большому» питерцев не хватило каких-то долей секунды. ЦСКА повел в серии 2:0.

— Нам было тяжело физически, учитывая, что мы провели четвертую игру за восемь дней, — подчеркнул защитник ЦСКА Даниэл Хэкетт. — К тому же «Зенит» сражался за каждый мяч, они были очень эффектны в атаке. Но мы нашли в себе силы комбинировать, хорошо защищались в концовке и одержали важную победу. Надеюсь, мы завершим серию в следующей игре в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа заявил, что его команда не заслужила вылета со счетом 0:3 и будет биться до конца. Интересно, что «Зенит» выиграл три последние игры у ЦСКА на своем паркете.

— Да, мы пока уступаем в серии, но самое важное, что все игроки и тренеры нашей команды верят в себя и продолжают бороться, — сказал разыгрывающий «Зенита» Коди Миллер-Макинтайер. — Третья игра дает нам шанс показать качественный баскетбол и сократить отставание в серии. Хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас в Москве и обязательно будут на трибунах в Санкт-Петербурге.

Матчи «Зенита» и ЦСКА пройдут в СК «Юбилейный» 28 и 30 мая.