«Еще несколько недель на самом высоком уровне»

ПБК ЦСКА в восьмой раз выиграл главный турнир европейского клубного баскетбола — Евролигу. По победам армейцы уступают лишь мадридскому «Реалу» — у испанцев десять титулов. А в XXI веке и вовсе никому: четвертый выигрыш помог армейцам сравняться с «Маккаби» и «Панатинаикосом».

Этот триумф особенно важен для президента ЦСКА Андрея Ватутина. Его ставка на не самого раскрученного главного тренера — Димитриса Итудиса, который до ЦСКА всего один год работал в этом качестве — себя полностью оправдала. Грек принес армейцам два титула за пять лет, показав более эффективную работу, чем его знаменитые предшественники — Этторе Мессина и Душан Ивкович.

По окончании финальной игры Андрей Ватутин ответил на вопросы «Известий». Он назвал ключевые факторы победы ЦСКА в Евролиге, отметил роль капитана команды Кайла Хайнса и признался, что его подопечным будет тяжело настроиться на оставшиеся игры сезона.

— Что лично для вас значит этот титул?

— Не буду скрывать, это особенная победа. Фаворитом «Финала четырех» был «Реал», а «Фенербахче» выиграл регулярный сезон. На нас никто не ставил, но я верил в команду. Мы собрались в самый нужный момент, практически все ребята набрали оптимальную форму в апреле-мае. Это дорогого стоит.

В матче с «Басконией» мы впервые за 11 лет проиграли дома в плей-офф Евролиги. Это был тяжелый момент, нас много критиковали. Но в раздевалке я напомнил, что в 2008 году после поражения в Москве от «Олимпиакоса» в четвертьфинальной серии клуб в итоге взял чемпионство. Возьмем и сейчас. Так что можно сказать, что ребята выполнили наказ президента (смеется).

Приходит очень много поздравлений. После победы в «Финале четырех» в Берлине-2016 отвечал на них три дня. Думаю, в этот раз ситуация повторится. Это безусловно приятно​.

— Полуфинал с «Реалом» был сложнее, чем финал с «Анадолу»?

— Я бы так не сказал. «Анадолу» — классная команда, которая больше всех забивала со средней дистанции в этом сезоне Евролиги. У них есть минимум пять игроков, которые способны создать себе момент для броска только за счет индивидуальных действий. К тому же на них не было никакого давления. Они и так прыгнули выше головы и могли играть в свое удовольствие. От нас же все ждали только победы в финале.

— Когда турецкая команда несколько раз возвращалась в игру, отыгрывая большие форы, не всплывали ли у вас мысли о «Финале четырех» в Стамбуле-2012 или, например, Милане-2014, когда команда неожиданно проваливала концовку?

— У меня было очень много мыслей, и не про все из них можно говорить с прессой. Ребята из «Анадолу» держали удар до самого конца, были близки к тому, чтобы сравнять счет. Так что у нас был достойный соперник, снимаю шляпу перед ними.

— Можно сказать, что ЦСКА впервые за долгие годы повезло? «Фенербахче» приехал в Испанию без двух своих лидеров...

— Обычно формат «Финала четырех» играет против ЦСКА. Соглашусь, что на этот раз не повезло нашим соперникам из Стамбула.

— Если говорить про ролевых игроков, согласны, что Отелло Хантер сыграл выше всяких похвал в двух матчах в Витории?

— Он провел великолепный матч с «Реалом», был одним из лучших. Да и с «Анадолу» был очень полезен. Отелло — настоящий боец, но я бы не хотел выделять кого-то лично.

— Уилл Клайберн больше всех заслужил звание самого ценного игрока (MVP) «Финала четырех»?

— По совокупности заслуг — да. Уилл был хорош в обоих матчах «Финала четырех», так что всё справедливо.

— Что скажете про молодых баскетболистов, только пришедших в команду?

— Я им даже завидую. Питерс, Боломбой, Ухов и Хэкетт проводят первый сезон в ЦСКА и сразу стали чемпионами Евролиги. Это крутой опыт для них. С них должок (смеется).

— Как бы вы описали эту команду? Одним словом?

— Команда с характером. В этом году никто не сдавался, никто не жаловался. Это сильный коллектив, все бились друг за друга.

— В этом заслуга нового капитана — Кайла Хайнса?

— Я этого не говорил. Но, безусловно, Кайл внес большой вклад в чемпионство. Он легенда, ведь у него уже четыре титула чемпиона Евролиги. Нам всем к этому только стремиться.

— После проигрыша в Белграде все ждали, что вы расстанетесь с Димитрисом Итудисом и многими лидерами команды, но вы решили всех оставить и взяли второй титул за пять лет. Чувствуете себя триумфатором?

— Сейчас легко сказать — да, я был самый умный, что принял такое непопулярное на тот момент решение и не стал увольнять Итудиса. Поэтому воздержусь от громких комментариев. Хорошо, что всё закончилось благополучно и я просто счастлив.

— Итудис сказал, что готов остаться в ЦСКА. Что скажете вы?

— Пока воздержусь от комментариев.

— После победы над «Басконией» в плей-офф вы сказали, что все решения по контрактам будут приниматься после «Финала четырех». Он закончился...

— Не так быстро. У каждого игрока индивидуальная ситуация. Есть много нюансов, которые не решить спустя несколько часов после финального свистка. Даже главного матча сезона.

— Сколько выходных запланировано у команды?

— Один выходной. Все понимают, что надо готовиться к серии плей-офф с «Зенитом» в Единой лиге (стартует 23 мая в Москве). После такого триумфа надо найти в себе силы провести еще несколько недель на самом высоком уровне. Ребята должны справиться. Понимаю, что будет нелегко. Но нам надо защитить титул.