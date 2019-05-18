Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»

Московский ЦСКА в упорной борьбе взял верх над испанским «Реалом» в «Финале четырех» Евролиги (95:90). Лидеры армейцев Нандо Де Коло и Серхио Родригес набрали по 23 очка, а за счет командной защиты ЦСКА сумел отыграть внушительный гандикап у своего титулованного соперника. Московский баскетбольный клуб впервые за три года сыграет в решающем матче главного еврокубка Старого Света. В финале ЦСКА будет противостоять турецкий «Анадолу», разгромивший «Фенербахче».

На характере

— Это была волевая победа, на характере, — заявил «Известиям» президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Игра чем-то напомнила четвертый матч в серии с «Басконией», который проходил на этой же площадке. Сейчас сложно подобрать слова, но ребята большие молодцы. Теперь важно хорошо восстановиться и порадовать наших болельщиков в игре с «Анадолу».

Из десяти последних встреч против «Реала» в Евролиге ЦСКА выиграл семь. Но в самом важном из этих матчей — прошлогоднем полуфинале главного еврокубка армейцы потерпели болезненное поражение. Баскетболисты и тренерский штаб московского клуба отказывались проводить параллели с той встречей, но взять реванш явно входило в планы армейцев, которые каждый год ставят перед собой максимальную задачу в Евролиге.

Для ЦСКА это восьмой «Финал четырех» подряд, у «Реала» — шестой за последние семь сезонов, поэтому соперники досконально знают друг друга. К тому же сразу 20 игроков белградского «Финала четырех» сыграли в Витории.

В Евролиге-2018/19 «Реал» уверенно выигрывал по подборам во всех матчах сезона, но ЦСКА в обеих играх «регулярки» сумел переиграть «сливочных» по этому важному показателю — 32–28 в Мадриде и 40–28 в Москве. Эта агрессивность на щитах имела решающее значение и в полуфинальной игре, поскольку подборы в нападении и высокий процент реализации штрафных в каждой четверти могли позволить москвичами противостоять самому грозному оружию соперника — Уолтеру Таварешу.

Центровой из Кабо-Верде, который в прошлом году приехал подменить травмированных «больших» «Реала», постепенно стал полноценным лидером команды и главной опцией в нападении. В решающей игре сезона мадридцы не стали изобретать велосипед и раз за разом нагружали своего 221-сантиметрового гиганта.

Командные усилия

В первой четверти Тавареш забил три мощных данка и был так полезен в защите, что лидеры армейцев на какое-то время откровенно выпали из игры.

Со скамейки вышел Серхио Родригес — исправлять ситуацию. Титулованный испанец провалил прошлогоднюю игру против своего бывшего клуба, поэтому мотивации у него было хоть отбавляй. Чачо забил несколько дальних бросков и вел свою команду вперед. Приятно, что ему здорово помогали партнеры. Особенно выделялся Алек Питерс. Американский форвард довольно слабо проводит дебютный сезон в Европе, но в матче с «Реалом» его результативные действия позволили российскому клубу сравнять счет. Правда, концовка десятиминутки осталась за испанцами. Игроки ЦСКА трижды смазали с линии штрафных, а соперники реализовали несколько открытых бросков, — 43:45.

Несмотря на то что матч проходил в Испании, около 500 болельщиков ЦСКА отлично поддерживали свою команду, иногда перекрикивая мадридских оппонентов.

— Хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые сумели добраться до Витории и здорово поддерживать команду все 40 минут, — подчеркнул Андрей Ватутин.

На площадке же шла вязкая игра, в которой преуспевали подопечные Пабло Ласо. В середине третьей четверти они повели «+11» и за результат стало очень тревожно. Разыгрывающий соперников Факундо Кампаццо стал Х-фактором этого рывка. Димитрис Итудис взял тайм-аут, в котором попытался взбодрить ребят и найти своего джокера на скамейке.

Спасать ситуацию доверили Хиггинсу, но Ласо предвидел это и поставил плотную опеку против защитника армейцев. В итоге до конца четверти ЦСКА провел всего несколько результативных атак с игры, а мадридцы раз за разом поражали кольцо армейцев. В самый нужный момент свою харизму и лидерские качества показал Серхио Льюль, который становится еще один «злым гением» для армейцев в «Финалах четырех», — 65:73 после третьего отрезка.

— Даже уступая «-12» и «-14», мы продолжали верить в итоговый успех, — рассказал «Известиям» капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — Мы многое прошли вместе, поэтому верим друг в друга. Мы выполнили установку тренера и за счет командных усилий переломили ход встречи. Выделять никого не хочу. Сегодня все были хороши, даже те, кто не появился на паркете. Мы чувствовали их поддержку.

Только чудо могло вывести москвичей в решающий матч сезона. И надо отдать должное игрокам ЦСКА — они не опустили руки и бились в каждом эпизоде. Родригес забивал сумасшедшие мячи из-под кольца, Хэкетт и Хантер отлично работали в защите, а Де Коло наконец-то включил режим MVP. Пять подряд очков француза подарили болельщикам надежду.

Льюль тем временем присел на скамейку запасных, а его команда допустила потерю на ровном месте. В этот момент даже у опытного Ласо сдали нервы и арбитры явно пожалели испанца, не выписав ему технический фол. ЦСКА все же сравнял счет, а трехочковый Де Коло за 70 секунд до конца вывел армейцев вперед (87:85). Оба клуба исчерпали лимит командных замечаний, поэтому последние секунды превратились в борьбу нервов. Де Коло и Родригес были точны с линии, и за 17 секунд до конца преимущество ЦСКА составляло «+4». Мяч был у «Реала». Решающую атаку испанские баскетболисты доверили Льюлю, и тот забил сумасшедший трехочковый с отклонением. Тут уже у испанцев появилась возможность спасти игру, но со второй попытки 23-й номер «сливочных» промахнулся. Так ЦСКА одержал важнейшую победу и вышел в финал.

— Это великолепные эмоции, я счастлив, что мы сумели взять реванш у «Реала», — сказал форвард ЦСКА Уилл Клайберн. — Это была тяжелейшая игра, которая, уверен, останется в памяти наших болельщиков. Надо немного отдохнуть и показать свой лучший баскетбол в воскресенье. Нам будет противостоять очень опасная команда.

Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.