После Витории: ЦСКА не спешит переподписывать своих лидеров

Руководство ПБК ЦСКА не будет вести переговоры с игроками, у которых в конце сезона истекают контракты, до завершения «Финала четырех» Евролиги. Он состоится с 17 по 19 мая в испанской Витории. Об этом «Известиям» сообщил президент московского клуба Андрей Ватутин. Соглашения с армейцами в конце июня 2019-го истекают почти у всех игроков основы. Это Нандо Де Коло, Кайл Хайнс, Алек Питерс, Уилл Клайберн, Кори Хиггинс, Отелло Хантер и Семен Антонов. Также ЦСКА должен решить, воспользоваться ли опцией в контрактах Серхио Родригеса и Михаила Кулагина. Российский клуб может автоматически продлить договор с двумя разыгрывающими на сезон-2019/20.

Но перед тем как договариваться о новых контрактах со своими лидерами, ЦСКА нужно определиться с главным тренером. Ведь договор Димитриса Итудиса и его тренерского штаба также подходит к концу.

— Все разговоры о контрактах игроков и тренеров по традиции последних лет мы будем вести после «Финала четырех» Евролиги, — отметил Андрей Ватутин. — Но все должны понять, что мы в первую очередь должны определиться с тренером и только после этого будут какие-то движения в плане подписания игроков.

Димитрис Итудис руководит ЦСКА уже пятый год, он всякий раз выводил команду в «Финал четырех» Евролиги. Правда, в решающей стадии турнира армейцы побеждали только один раз — в 2016 году в Берлине. В Витории греческий специалист может сделать дубль и догнать Этторе Мессину по количеству главных европейских трофеев с ЦСКА (за шесть сезонов итальянец взял два титула).

— Пока не могу комментировать информацию о дальнейшей карьере моего клиента, — заявил агент Димитриса Итудиса Никос Спанос. — Когда наступит время, мы встретимся с руководством ЦСКА и спокойно всё обсудим.

По мнению экспертов, судьба Димитриса Итудиса зависит от итогов двух матчей в Витории. Если московский клуб возьмет свой четвертый титул Евролиги, то у специалиста будут шансы продлить контракт с армейцами. В ином случае их дороги, скорее всего, разойдутся.

— Решение за руководством ЦСКА, но думаю, что Итудис получит новый контракт с ЦСКА только в случае победы в Евролиге, — пояснил «Известиям» экс-тренер сборной России, чемпион Европы Борис Соколовский. — И в этом году у команды гораздо больше шансов взять трофей. В нынешнем сезоне армейцы стали сильнее психологически, выигрывая много концовок и проявив чемпионский характер в двух выездных матчах плей-офф в Витории. Скамейка стала гораздо глубже, лидеры на ходу, а к прошлогоднему «Финалу четырех» Де Коло и Хайнс подошли с незалеченными травмами. Российские игроки — Курбанов и Воронцевич — в отличной форме. Наконец, сам Итудис сверхмотивирован. Если в «Финале четырех» в Белграде он был потухший и не давал команде своей энергии, то сейчас находится в тонусе. Он прекрасно понимает, что два предстоящих матча — решающие для него и его тренерского штаба.

Другого мнения придерживается заслуженный тренер РСФСР, четырехкратный чемпион СССР, известный телекомментатор Владимир Гомельский.

— Итудис сохранит свой пост только в случае победы в Евролиге? Как бывший тренер, я категорически против такой постановки вопроса, — сказал Владимир Гомельский. — Понятно, что единственный объективный критерий работы тренера — результат его команды. Считаю, что Итудис замечательно отработал пять лет в ЦСКА. Другое дело, что у болельщиков армейцев и вообще любителей баскетбола в нашей стране завышенные ожидания. И то, что грек не оправдал эти ожидания, — проблема болельщиков, а не тренера. Я за то, чтобы он остался в команде по окончании сезона.

В «Финале четырех» ЦСКА сыграет с «Реалом». В другом полуфинале встретятся два турецких клуба — «Фенербахче» и «Анадолу».